Що відомо про ситуацію з газом в Україні?
Також не слід забувати й допомогу міжнародних партнерів, пише 24 Канал з посиланням на членкиню наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Наталія Бойко під час спеціальної сесії щодо ситуації в енергосистемі України Київського безпекового форуму у понеділок, 10 листопада.
У моєму розумінні по газу ситуація не така критична, якою б могла бути. І це завдяки спільній роботі нашої команди, уряду та наших міжнародних партнерів,
– сказала Наталія Бойко.
Зауважте! Членкиня наглядової ради НАК "Нафтогаз України" додала, що всі зусилля спрямовані на відновлення обладнання після атак, і на забезпечення імпортного ресурсу.
Нагадаємо, що у ніч на 8 листопада Росія знову масовано обстріляла газову інфраструктуру України ракетами та БПЛА. Про це повідомив очільник Групи "Нафтогаз" Сергій Корецький у своєму Facebook.
На жаль, відбулися влучання. Крім того, поранення отримав співробітник компанії. Також є пошкодження виробничого обладнання.
Це вже девʼятий цілеспрямований удар по цивільній газовій інфраструктурі з початку жовтня. Чергова підла атака росіян, спрямована на те, щоб позбавити українців газу, тепла та електроенергії взимку. Черговий акт тероризму,
– написав Сергій Корецький.
Зверніть увагу! Він також подякував силам ППО. Як зазначив Корецький, кожна збита ціль – це передусім врятовані життя.
Чи вистачає Україні газу для проходження зими?
Станом на зараз українська влада робить все, аби країна пройшла зиму з теплом. Зокрема за мету стоїть накопичити необхідні запаси газу для забезпечення населення опаленням.
Наразі вдалося забезпечити 1,36 мільярда євро на закупівлю газу для опалювального сезону. Таким чином "готово" вже 70% коштів. Уряд працює над закриттям потреби до 100%.