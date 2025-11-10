Что известно о ситуации с газом в Украине?
Также не следует забывать и помощь международных партнеров, пишет 24 Канал со ссылкой на члена наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Наталью Бойко во время специальной сессии по ситуации в энергосистеме Украины Киевского форума по безопасности в понедельник, 10 ноября.
В моем понимании по газу ситуация не такая критическая, какой бы могла быть. И это благодаря совместной работе нашей команды, правительства и наших международных партнеров,
– сказала Наталья Бойко.
Заметьте! Член наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" добавила, что все усилия направлены на восстановление оборудования после атак, и на обеспечение импортного ресурса.
Напомним, что в ночь на 8 ноября Россия снова массированно обстреляла газовую инфраструктуру Украины ракетами и БПЛА. Об этом сообщил глава Группы "Нафтогаз" Сергей Корецкий в своем Facebook.
К сожалению, произошли попадания. Кроме того, ранения получил сотрудник компании. Также есть повреждения производственного оборудования.
Это уже девятый целенаправленный удар по гражданской газовой инфраструктуре с начала октября. Очередная подлая атака россиян, направлена на то, чтобы лишить украинцев газа, тепла и электроэнергии зимой. Очередной акт терроризма,
– написал Сергей Корецкий.
Обратите внимание! Он также поблагодарил силы ПВО. Как отметил Корецкий, каждая сбитая цель – это прежде всего спасенные жизни.
Хватает ли Украине газа для прохождения зимы?
По состоянию на сейчас украинская власть делает все, чтобы страна прошла зиму с теплом. В частности целью стоит накопить необходимые запасы газа для обеспечения населения отоплением.
Сейчас удалось обеспечить 1,36 миллиарда евро на закупку газа для отопительного сезона. Таким образом "готово" уже 70% средств. Правительство работает над закрытием потребности до 100%.