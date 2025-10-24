Можно ли защитить газодобычу от ударов дронами и ракетами?

Объекты добычи газа пытаются защищать, хотя это сложно делать, учитывая размеры и особенности их работы. Об этом в комментарии для 24 Канала рассказал эксперт в сфере энергетики Святослав Павлюк.

Смотрите также Украина потеряла добычу газа из-за обстрелов: как уменьшить зависимость от энергоносителя

Россияне атаковали украинскую газодобычу более шести раз в октябре. В первой половине месяца стало известно об уничтожении 60% добычи. Однако уже 23 октября Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что Украина временно потеряла собственную газодобычу в результате обстрелов.

Защита объектов газовой инфраструктуры по аналогии с энергетической возможна, говорит эксперт Святослав Павлюк, однако она усложнена и не способна уберечь от ударов баллистикой.

Святослав Павлюк Директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Безусловно, что-то делают. Просто тактика применения шахедов также изменилась. Если раньше они летели горизонтально, то сейчас даже вертикально падают, сверху бьют. Я видел бигбеги, мешки, на газовой инфраструктуре еще в 2023 году. То есть нельзя сказать, что ничего не делается. Но газоперерабатывающий завод, компрессорные станции – это большие сооружения, их так просто не закроешь. Поэтому они попадают под раздачу.

Эксперт отмечает, что компрессорные станции очень заметны из-за своих размеров и выделения тепла во время работы.

Компрессор магистрального газопровода – это здоровенная машина размером в два-три железнодорожных контейнера. Она высокая, ее видно и спрятать очень сложно, потому что компрессор, когда работает, сжигает часть газа для своей работы. Он должен быть открыт, чтобы сбрасывать куда-то тепло. Даже если обложить его бетоном и бигбегами, против баллистических ракет ничего не поделаешь,

– говорит Святослав Павлюк.

Как Россия била по нефтегазовой промышленности Украины?