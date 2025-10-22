Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Полтавской ОГА Владимира Когута.

Что известно об ударе по Полтавщине?

Ночью среды, 22 октября, враг запускал ракеты и дроны по Украине. Под прицелом оказалась в частности Полтавская область.

По данным Полтавской ОВА, прямые попадания и падения обломков повредили объекты нефтегазовой отрасли в Миргородском районе. Никто не пострадал.

К счастью, обошлось без пострадавших. До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях!

– написал Когут.

Какие последствия ночного обстрела?