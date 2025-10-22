Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Полтавської ОВА Володимира Когута.

Що відомо про удар по Полтавщині?

Уночі середи, 22 жовтня, ворог запускав ракети та дрони по Україні. Під прицілом опинилась зокрема Полтавська область.

За даними Полтавської ОВА, прямі влучання і падіння уламків пошкодили об'єкти нафтогазової галузі в Миргородському районі. Ніхто не постраждав.

На щастя, обійшлося без постраждалих. До відбою повітряної тривоги перебувайте в укриттях!

– написав Когут.

Які наслідки нічного обстрілу?