Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Полтавської ОВА Володимира Когута.
Дивіться також У Києві, Полтаві та Кременчуку прогриміли вибухи: росіяни тероризують балістикою
Що відомо про удар по Полтавщині?
Уночі середи, 22 жовтня, ворог запускав ракети та дрони по Україні. Під прицілом опинилась зокрема Полтавська область.
За даними Полтавської ОВА, прямі влучання і падіння уламків пошкодили об'єкти нафтогазової галузі в Миргородському районі. Ніхто не постраждав.
На щастя, обійшлося без постраждалих. До відбою повітряної тривоги перебувайте в укриттях!
– написав Когут.
Які наслідки нічного обстрілу?
Росія вдарила по Києву 22 жовтня. Там сталось займання на двох поверхах житлового будинку в Дніпровському районі. Повідомляли про падіння уламків і роботу ППО над містом. Відомо про загиблих та постраждалих.
У Запоріжжі під прицілом опинились багатоповерхівки. Пожежа охопила балкони та дах будинків. Внаслідок обстрілу 13 людей постраждали.
Росія всю ніч била по енергетичній інфраструктурі України за допомогою дронів та ракети. Через масовану атаку у низці областей введені аварійні та екстрені відключення світла. Домівки кількох тисяч споживачів залишаються знеструмленими.