У Повітряних силах ЗСУ розповіли про загрозу російського обстрілу.

Чому в низці міст пролунали вибухи?

У Повітряних силах повідомляли про ракетну небезпеку по всій Україні через зліт російського винищувача МіГ-31К. Невдовзі стало відомо про ворожу атаку.

Захисники розповідали про ворожу ракету через Чернігівщину у напрямку Києва. Імовірно, ворог використав "Іскандер-К" для терору столиці.

За даними моніторингових ресурсів, росіяни запустили балістику по Полтаві. Також писали про аеробалістику курсом на Канів.

Окупанти тероризували українські міста балістикою та крилатими ракетами. Вибухи чули, зокрема, у Кременчуку.

