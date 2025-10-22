Відомо про наслідки удару в кількох районах столиці.

02:22, 22 жовтня

У Києві оголосили відбій повітряної тривоги.


02:16, 22 жовтня

У Дніпровському районі уламки впали в дворі житлового будинку, але пожежі й потерпілих немає. В цьому ж районі, за іншою адресою, вибуховою хвилею вибило скло в вікнах житлового будинку. Також без займання і потерпілих.

У Дарницькому районі, за адресою, куди раніше викликали медиків, пошкоджень та постраждалих не виявили.

01:53, 22 жовтня

У Печерському районі, за попередньою інформацією, уламки впали в дворі житлового будинку. Палають автомобілі.

01:44, 22 жовтня

Кличко повідомив про виклик медиків в Дарницький район Києва. Бригада виїхала. Ворожа атака на столицю триває.

01:39, 22 жовтня

Знову балістика летить на Київ. Працює ППО.
01:21, 22 жовтня

З'явилася інформація про пожежу після вибуху в Голосіївському районі. Всі служби прямують на місце.
01:12, 22 жовтня

Міський голова повідомив про вибухи в Києві. Працюють сили ППО.