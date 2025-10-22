02:16, 22 жовтня

У Дніпровському районі уламки впали в дворі житлового будинку, але пожежі й потерпілих немає. В цьому ж районі, за іншою адресою, вибуховою хвилею вибило скло в вікнах житлового будинку. Також без займання і потерпілих.



У Дарницькому районі, за адресою, куди раніше викликали медиків, пошкоджень та постраждалих не виявили.