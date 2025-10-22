Відомо про наслідки удару в кількох районах столиці.
02:22, 22 жовтня
У Києві оголосили відбій повітряної тривоги.
02:16, 22 жовтня
У Дніпровському районі уламки впали в дворі житлового будинку, але пожежі й потерпілих немає. В цьому ж районі, за іншою адресою, вибуховою хвилею вибило скло в вікнах житлового будинку. Також без займання і потерпілих.
У Дарницькому районі, за адресою, куди раніше викликали медиків, пошкоджень та постраждалих не виявили.
01:53, 22 жовтня
У Печерському районі, за попередньою інформацією, уламки впали в дворі житлового будинку. Палають автомобілі.
01:44, 22 жовтня
Кличко повідомив про виклик медиків в Дарницький район Києва. Бригада виїхала. Ворожа атака на столицю триває.
01:39, 22 жовтня
01:21, 22 жовтня
01:12, 22 жовтня