Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Дніпропетровську ОВА.

Що відомо про постраждалих у Дніпрі?

За даними Дніпропетровської ОВА, станом на 07:30 7 січня відомо, що постраждали 7 людей. Серед поранених двоє дітей 8 та 16 років. Підлітка госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Після російських ударів у місті виникло кілька пожеж. Усі загоряння пожежники ліквідували.

Внаслідок атаки пошкоджено приватний та багатоповерхові будинки, адмінбудівлі, автомобілі, об'єкти інфраструктури та газогін.

Наслідки атаки російських БпЛА / Фото Дніпропетровської ОВА