Є жертва, а серед постраждалих – діти. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на виконувача обов'язків начальника Дніпропетровської ОВА Владислава Гайваненка.

Що відомо про наслідки обстрілів?

Криворіжжя

Пізно ввечері росіяни скерували FPV-дрони на Зеленодольську та Грушівську громади. В останній тяжкі травми отримав 51-річний чоловік. Лікарі боролися за його життя, але врятувати не вдалося.

У районі понівечено сільськогосподарське підприємство, приватний дім, газогін. Окрім того, горів будинок на колесах.

Павлоградщина

По Межиріцькій громаді ворог вдарив БпЛА. Поранено 4 людини, зокрема 14-річного хлопчика. Стан постраждалої 41-річної жінки медики оцінюють як важкий.

Зайнявся будинок, ще 2 – потрощено. Також пошкоджено господарську споруду та машину.

Наслідки обстрілів Дніпропетровщини: дивіться фото

Нікопольщина

По райцентру, а також Покровській, Червоногригорівській і Марганецькій громадах противник цілив з артилерії та FPV-дронами.

Постраждала 13-річна дівчинка. Пошкоджено 2 п'ятиповерхівки, школу мистецтв, авто.

Дніпро

Окрім того, росіяни безпілотником ударили по Дніпру. Вогонь охопив адмінбудівлю, зачепило 3 багатоквартирні будинки та авто.

