Є жертва, а серед постраждалих – діти. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на виконувача обов'язків начальника Дніпропетровської ОВА Владислава Гайваненка.
Що відомо про наслідки обстрілів?
- Криворіжжя
Пізно ввечері росіяни скерували FPV-дрони на Зеленодольську та Грушівську громади. В останній тяжкі травми отримав 51-річний чоловік. Лікарі боролися за його життя, але врятувати не вдалося.
У районі понівечено сільськогосподарське підприємство, приватний дім, газогін. Окрім того, горів будинок на колесах.
- Павлоградщина
По Межиріцькій громаді ворог вдарив БпЛА. Поранено 4 людини, зокрема 14-річного хлопчика. Стан постраждалої 41-річної жінки медики оцінюють як важкий.
Зайнявся будинок, ще 2 – потрощено. Також пошкоджено господарську споруду та машину.
Наслідки обстрілів Дніпропетровщини: дивіться фото
- Нікопольщина
По райцентру, а також Покровській, Червоногригорівській і Марганецькій громадах противник цілив з артилерії та FPV-дронами.
Постраждала 13-річна дівчинка. Пошкоджено 2 п'ятиповерхівки, школу мистецтв, авто.
- Дніпро
Окрім того, росіяни безпілотником ударили по Дніпру. Вогонь охопив адмінбудівлю, зачепило 3 багатоквартирні будинки та авто.
Що відомо про попередні обстріли Дніпра?
Напередодні, уночі та вранці 6 грудня ворог атакував Дніпро безпілотниками та ракетами. Виникло декілька займань, а серед пошкодженого майна – приватний будинок.
Постраждали 37-річний і 65-річний чоловіки, 75-річна жінка.
Уламки однієї з ракет упали на дитячий майданчик у парку в середмісті, а на дорогах місцеві знаходили металеві "кубики", якими ворог начиняє зброю для більшого ураження.
Окрім того, під обстрілом опинився склад одного з двох найбільших фармдистриб'юторів, де зберігали марлі, бинти й шини. Вогонь знищив вироби на суму понад 5 мільярдів гривень.