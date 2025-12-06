Зокрема, місцеві показали уражальні елементи, якими противник начиняє свою зброю для більшого ураження. Детальніше про наслідки обстрілу – читайте в матеріалі 24 Каналу.
Які наслідки атаки по Дніпру?
За інформацією виконувача обов'язків начальника Дніпропетровської ОВА Владислава Гайваненка, унаслідок атаки в Дніпрі виникло декілька займань, а серед пошкодженого майна – приватний будинок.
На вулицях міста, зокрема Старокозацькій, місцеві знаходять металеві "кубики", якими ворог начиняє зброю для більшого ураження.
Шрапнель на вулицях Дніпра: дивіться відео
Окрім того, уламки однієї з ракет упали на дитячий майданчик у парку в середмісті, повідомило Суспільне. На місці обстрілу працюють правоохоронці, рятувальники та комунальники.
Місто після російської атаки: дивіться фото
До слова, унаслідок ранкової ракетної атаки в Дніпровському районі постраждали 37-річний і 65-річний чоловіки, а також 75-річна жінка. Їм надали потрібну допомогу, відновлюватися люди будуть удома.
Що відомо про російську атаку 6 грудня?
Нагадаємо, росіяни завдали комбінованого удару по Україні з використанням 653 безпілотників, 3 аеробалістичних ракет "Кинджал", 34 крилатих ракет Х-101, "Іскандер-К" і "Калібр", а також 14 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23.
Ворог обстріляв об'єкти генерації, розподілу та передачі електроенергії у 8 областях: Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській.
Постраждали також троє мешканців Київщини та двоє жителів Львівщини.