Інформацію про перебіг мирних перемовин в Абу-Дабі та головні заяви дипломатів зібрав 24 Канал.
Що відомо про мирні перемовини в ОАЕ?
В Абу-Дабі розпочався другий етап дипломатичних тристоронніх зустрічей для мирного врегулювання війни в Україні.
Близько о 10:30 з'явилась інформація про те, що українська делегація прибула в Абу-Дабі, де заплановані тристоронні переговори між Україною, США та Росією.
За даними ТАСС, о 9:15 4 лютого літак Віткоффа прибув до Абу-Дабі, де відбудуться переговори щодо України.