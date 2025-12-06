В частности, местные показали поражающие элементы, которыми противник начиняет свое оружие для большего поражения. Подробнее о последствиях обстрела – читайте в материале 24 Канала.
Смотрите также Враг бил по энергетике и железной дороге: что известно о последствиях массированной атаки 6 декабря
Какие последствия атаки по Днепру?
По информации исполняющего обязанности начальника Днепропетровской ОГА Владислава Гайваненко, в результате атаки в Днепре возникло несколько возгораний, а среди поврежденного имущества – частный дом.
На улицах города, в частности Староказацкой, местные находят металлические "кубики", которыми враг начиняет оружие для большего поражения.
Шрапнель на улицах Днепра: смотрите видео
Кроме того, обломки одной из ракет упали на детскую площадку в парке в центре города, сообщило Суспильне. На месте обстрела работают правоохранители, спасатели и коммунальщики.
Город после российской атаки: смотрите фото
К слову, в результате утренней ракетной атаки в Днепровском районе пострадали 37-летний и 65-летний мужчины, а также 75-летняя женщина. Им оказали необходимую помощь, восстанавливаться люди будут дома.
Что известно о российской атаке 6 декабря?
Напомним, россияне нанесли комбинированный удар по Украине с использованием 653 беспилотников, 3 аэробаллистических ракет "Кинжал", 34 крылатых ракет Х-101, "Искандер-К" и "Калибр", а также 14 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23.
Враг обстрелял объекты генерации, распределения и передачи электроэнергии в 8 областях: Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской.
Пострадали также трое жителей Киевщины и двое жителей Львовщины.