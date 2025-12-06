Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
Смотрите также Россия атаковала энергообъекты в 8 областях, в частности ТЭС: какая ситуация со светом
Что известно об атаке по Украине?
В ночь на 6 декабря россияне нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Захватчики применили ударные БпЛА, ракеты воздушного, морского и наземного базирования.
В целом враг запустил 704 средства воздушного нападения – 51 ракету (из них 17 – "баллистика") и 653 БпЛА различных типов:
- 653 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) с направлений Курск, Орел, Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск – Россия, Чауда – ТОТ АР Крым (более 300 из них – "Шахеды");
- 3 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" (районы пусков: Рязанская, Тамбовская область);
- 34 крылатых ракет Х-101/Искандер-К/Калибр (районы пусков: Ростовская область, акватория Черного моря);
- 14 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (районы пусков: Брянская, Ростовская область, Краснодарский край – Россия, ТОТ АР Крым).
По состоянию на 10 часов утра, силами ПВО сбито/подавлено 615 воздушных целей:
- 585 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотников других типов);
- 29 крылатых ракет Х-101/Искандер-К/Калибр;
- 1 баллистическую ракету Искандер-М/KN-23.
Зафиксировано попадание ракет и 60 ударных БпЛА на 29 локациях, а также падение сбитых (обломки) на трех локациях,
– говорится в сообщении.
Смотрите также Россияне обстреливали Киевскую область всю ночь: есть пострадавшие и разрушения в трех районах
Предварительная атака по Украине: кратко
В ночь на 5 декабря россияне атаковали 137-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.
Силами ПВО было сбито/подавлено 80 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.
Зафиксировано попадание 57-ми ударных БпЛА на 13-ти локациях.