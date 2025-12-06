Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

Что известно об атаке по Украине?

В ночь на 6 декабря россияне нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Захватчики применили ударные БпЛА, ракеты воздушного, морского и наземного базирования.

В целом враг запустил 704 средства воздушного нападения – 51 ракету (из них 17 – "баллистика") и 653 БпЛА различных типов:

653 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) с направлений Курск, Орел, Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск – Россия, Чауда – ТОТ АР Крым (более 300 из них – "Шахеды");

3 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" (районы пусков: Рязанская, Тамбовская область);

34 крылатых ракет Х-101/Искандер-К/Калибр (районы пусков: Ростовская область, акватория Черного моря);

14 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (районы пусков: Брянская, Ростовская область, Краснодарский край – Россия, ТОТ АР Крым).

По состоянию на 10 часов утра, силами ПВО сбито/подавлено 615 воздушных целей:

585 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотников других типов);

29 крылатых ракет Х-101/Искандер-К/Калибр;

1 баллистическую ракету Искандер-М/KN-23.

Зафиксировано попадание ракет и 60 ударных БпЛА на 29 локациях, а также падение сбитых (обломки) на трех локациях,

– говорится в сообщении.

