Аварійно-відновлювальні роботи проводять там, де це наразі дозволяє безпекова ситуація. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Міністерство енергетики України.
Дивіться також "Залізний купол" з ШІ для Європи: що це за система і чи зможе захистити міста від ракет і дронів
Куди цілився противник уночі?
Уночі ворог обстріляв об'єкти генерації, розподілу та передачі електроенергії у Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській областях.
В Укренерго уточнили, що це була восьма з початку року масована ракетно-дронова атака на енергосистему. Унаслідок неї пошкоджено обладнання.
Станом на ранок є знеструмлення на Одещині, Чернігівщині, Київщині, Харківщині, Дніпропетровщині та Миколаївщині.
Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити знеструмлених абонентів та повернути в роботу пошкоджене ворогом устаткування,
– йдеться в повідомленні.
Зауважте! Актуальні графіки розміщено на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Про зміни в енергопостачанні можна дізнатися на сторінках обленерго вашого регіону.
Яка ситуація зі світлом після обстрілів?
- До слова, в усіх регіонах України 6 грудня застосували графіки погодинних відключень. Окрім того, продовжують діяти обмеження потужності для промислових споживачів і бізнесу.
- Через ворожу атаку обсяг попередньо прогнозованих заходів обмеження споживання вимушено збільшили – відключення стосуватимуться від 2,5 до 3 черг одночасно.