Натомість Росія намагається створити так звані "буферні зони" вздовж кордону з Україною. Дані про поточну ситуацію на різних відтинках фронту російсько-української війни наводять в оновленому звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Актуально ЗСУ ліквідували сотні окупантів і десятки одиниць техніки: втрати Росії станом на 28 січня
Де просунулися росіяни і як відбиваються ЗСУ?
Атаки тривали в Сумській і Курській областях, а також на півночі Харківщини, зокрема поблизу Вовчанська та Великого Бурлука, але підтверджених просувань не зафіксовано. Водночас російські джерела повідомляють про проблеми з укомплектуванням і забезпеченням підрозділів, зокрема нестачу дронів і низький моральний стан.
Бої тривали навколо Куп'янська та на схід і південний схід від міста. Українські сили утримують позиції, а подекуди контратакують. Російські заяви про просування залишаються непідтвердженими.
На Слов'янському напрямку російські війська мали обмежене просування – підтверджено захоплення Хромівки та просування в районі Никифорівки. Інтенсивні бої тривають поблизу Лимана, Сіверська, Часового Яру та Костянтинівки.
Яка ситуація на фронті: дивіться карти від ISW
У районі Костянтинівки й Дружківки зафіксовані незначні тактичні зрушення росіян, але загальна лінія фронту залишається стабільною. У самому місті, за даними української сторони, досі перебуває близько 2 тисяч цивільних.
Російські війська посилили тиск і, за оцінками аналітиків, змогли закріпитися на окремих позиціях. Водночас українські сили зберігають контроль над частиною північних районів Покровська та Мирнограда і відбивають спроби оточення. Росія активно застосовує FPV-дрони, зокрема на оптоволокні.
У Запорізькій області російські війська проводили атаки поблизу Оріхова та Гуляйполя, але підтверджених успіхів не досягли. У Херсонському напрямку атаки були обмеженими.
Зі свого боку українська розвідка повідомляє, що російські підрозділи залишили позиції на одному з островів у дельті Дніпра через тиск ЗСУ та низьку мотивацію.
Що відомо про відступ окупантів з Херсонщини?
Речник Сил оборони півдня Олександр Волошин 27 січня заявив, що російські війська залишили позиції на острові Олексіївський у Херсонській області. За його словами, це стало наслідком активних дій українських захисників і низького морально-психологічного стану особового складу противника.
Волошин зазначив, що російська армія наразі намагається перегрупуватися на Херсонському напрямку, перекидаючи підрозділи для збереження інтенсивності штурмів, однак відновити спостережні пости на острові не може.
Про зміну ситуації на Олексіївському острові речник повідомляв ще 26 січня, наголосивши, що після активних дій Сил оборони контроль на цій ділянці суттєво змінився. Українська розвідка фіксує повне залишення позицій противником.
Також Волошин додав, що частину російських підрозділів, зокрема повітряно-десантних військ, окупанти намагаються перекинути з Херсонського на Оріхівський напрямок.