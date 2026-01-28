Зато Россия пытается создать так называемые "буферные зоны" вдоль границы с Украиной. Данные о текущей ситуации на разных отрезках фронта российско-украинской войны приводят в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).
Где продвинулись россияне и как отбиваются ВСУ?
Атаки продолжались в Сумской и Курской областях, а также на севере Харьковской области, в частности вблизи Волчанска и Великого Бурлука, но подтвержденных продвижений не зафиксировано. В то же время российские источники сообщают о проблемах с укомплектованием и обеспечением подразделений, в частности недостаток дронов и низкое моральное состояние.
Бои продолжались вокруг Купянска и к востоку и юго-востоку от города. Украинские силы удерживают позиции, а иногда контратакуют. Российские заявления о продвижении остаются неподтвержденными.
На Славянском направлении российские войска имели ограниченное продвижение – подтвержден захват Хромовки и продвижение в районе Никифоровки. Интенсивные бои продолжаются вблизи Лимана, Северска, Часового Яра и Константиновки.
Какая ситуация на фронте: смотрите карты от ISW
В районе Константиновки и Дружковки зафиксированы незначительные тактические сдвиги россиян, но общая линия фронта остается стабильной. В самом городе, по данным украинской стороны, до сих пор находится около 2 тысяч гражданских.
Российские войска усилили давление и, по оценкам аналитиков, смогли закрепиться на отдельных позициях. В то же время украинские силы сохраняют контроль над частью северных районов Покровска и Мирнограда и отражают попытки окружения. Россия активно применяет FPV-дроны, в частности на оптоволокне.
В Запорожской области российские войска проводили атаки вблизи Орехова и Гуляйполя, но подтвержденных успехов не достигли. В Херсонском направлении атаки были ограниченными.
Со своей стороны украинская разведка сообщает, что российские подразделения оставили позиции на одном из островов в дельте Днепра из-за давления ВСУ и низкой мотивации.
Что известно об отступлении оккупантов с Херсонщины?
Представитель Сил обороны юга Александр Волошин 27 января заявил, что российские войска оставили позиции на острове Алексеевский в Херсонской области. По его словам, это стало следствием активных действий украинских защитников и низкого морально-психологического состояния личного состава противника.
Волошин отметил, что российская армия сейчас пытается перегруппироваться на Херсонском направлении, перебрасывая подразделения для сохранения интенсивности штурмов, однако восстановить наблюдательные посты на острове не может.
Об изменении ситуации на Алексеевском острове спикер сообщал еще 26 января, отметив, что после активных действий Сил обороны контроль на этом участке существенно изменился. Украинская разведка фиксирует полное оставление позиций противником.
Также Волошин добавил, что часть российских подразделений, в частности воздушно-десантных войск, оккупанты пытаются перебросить с Херсонского на Ореховское направление.