Президент Владимир Зеленский отметил, что в войне против Украины Россия за месяц потеряла вдвое больше людей, чем Советский Союз во время войны в Афганистане. Так за декабрь убитыми и ранеными были 35 тысяч оккупантов, за что глава государства поблагодарил военных.