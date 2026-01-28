Общие потери врага составили 1 236 570 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Какие потери понесла Россия по состоянию на 28 января?
С начала полномасштабного вторжения оккупанты потеряли:
- личного состава – около 1 236 570 (+690) человек;
- танков – 11 609 (+0);
- боевых бронированных машин – 23 958 (+4);
- артиллерийских систем – 36 713 (+22);
- РСЗО – 1629 (+1);
- средств ПВО – 1286 (+0);
- самолетов – 434 (+0);
- вертолетов – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 117 724 (+1012);
- крылатых ракет – 4205 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 76 102 (+77);
- специальной техники – 4053 (+2).
Потери россиян на 28 января / Инфографика Генштаба
Последние новости о потерях врага
Президент Владимир Зеленский отметил, что в войне против Украины Россия за месяц потеряла вдвое больше людей, чем Советский Союз во время войны в Афганистане. Так за декабрь убитыми и ранеными были 35 тысяч оккупантов, за что глава государства поблагодарил военных.
Силы обороны Украины уничтожили зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" на оккупированной территории Крыма. Известно, что этот ЗРК принадлежит что всепогодных боевых систем и может работать в различных условиях.