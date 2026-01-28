Общие потери врага составили 1 236 570 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Какие потери понесла Россия по состоянию на 28 января?

С начала полномасштабного вторжения оккупанты потеряли:

  • личного состава – около 1 236 570 (+690) человек;
  • танков – 11 609 (+0);
  • боевых бронированных машин – 23 958 (+4);
  • артиллерийских систем – 36 713 (+22);
  • РСЗО – 1629 (+1);
  • средств ПВО – 1286 (+0);
  • самолетов – 434 (+0);
  • вертолетов – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 117 724 (+1012);
  • крылатых ракет – 4205 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 76 102 (+77);
  • специальной техники – 4053 (+2).


Потери россиян на 28 января / Инфографика Генштаба

