Так, президент Украины Владимир Зеленский раскрыл количество потерь страны-агрессора за декабрь 2025 года. Они превысили потери советской армии за 10 лет войны в Афганистане.
Сколько солдат потеряла российская армия в декабре?
Говоря о потерях страны-агрессора, Зеленский провел интересную историческую параллель. Количество ликвидированных захватчиков на фронтах российско-украинской войны за месяц вдвое больше, чем потери Советского Союза в войне в Афганистане.
За декабрь наши подразделения достигли результаты в 35 тысяч уничтоженных оккупантов,
– подчеркнул Зеленский, поблагодарив бойцов за такие показатели.
Он уточнил, что в это число входят убитые и раненые российской военные.
Кроме того, глава государства подчеркнул, что задача украинских защитников заключается в том, чтобы обеспечить такой уровень потерь оккупантов, который превысит объем пополнения вражеского войска.
50 тысяч российских потерь на места – это, безусловно, сложная задача, но оптимальный уровень потерь, чтобы в России начали взвешивать, что они делают и ради чего воюют,
– отметил президент.
Такая задача, по словам Зеленского, Минобороны и украинское войско сможет выполнить, в частности благодаря работе дронов.
К слову, общие российские потери с начала вторжения составляют около 1 235 060 военных.
Как украинские бойцы уничтожают врага?
Украинские воины с помощью ударных дронов и артиллерийского огня заблокировали попытку продвижения вражеской штурмовой группы в районе Покровска. В результате точных ударов трое российских оккупантов были ранены, а их дальнейшее продвижение остановлено.
Подразделения 8-го армейского корпуса Десантно-штурмовых войск нанесли ряд успешных ударов по российской технике на Северо-Слобожанском направлении. Нанесенные врагу потери техники оцениваются в миллионы долларов и имеют серьезное оперативное значение.
Военный эксперт Василий Пехньо отметил, что российское командование делает основную ставку на массированные атаки пехотинцами, что приводит к очень высоким потерям личного состава. Украинские беспилотники формируют так называемые "зоны гарантированного поражения", которые существенно затрудняют маневрирование и передвижение российских подразделений, значительно увеличивая их потери.