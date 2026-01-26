Украинские военные задействовали БПЛА и артиллерию, чтобы остановить наступление россиян в Покровске . В результате – трое окупантов получили ранения.

В Запорожском направлении российские войска пошли в атаку на модифицированном "Урал-кабриолете". Украинские бойцы уничтожили технику и остановили штурм с помощью FPV-дронов и артиллерии.