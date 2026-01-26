Также атакованы сотни единиц вооружения и техники оккупантов. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Какие потери несет Россия?

С начала полномасштабного вторжения российские потери ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 235 060 (+1 020) человек;
  • танков – 11 608 (+3);
  • боевых бронированных машин – 23 951 (+1);
  • артиллерийских систем – 36 644 (+32);
  • РСЗВ – 1 626 (+2);
  • средства ПВО – 1 286 (+0);
  • самолетов – 434 (+0);
  • вертолетов – 347 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 115 813 (+917);
  • крылатые ракеты – 4 205 (+0);
  • корабли/катера – 28 (+0);
  • подводные лодки – 2 (+0);
  • автомобильная техника и автоцистерны – 75 906 (+147);
  • специальная техника – 4 051 (+1).

Потери россиян на 26 января / Инфографика Генштаба ВСУ

Какие удары наносят Силы обороны по врагу?