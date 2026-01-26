Також атаковано сотні одиниць озброєння і техніки окупантів. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Які втрати несе Росія?
З початку повномасштабного вторгнення російські втрати орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 235 060 (+1 020) осіб;
- танків – 11 608 (+3);
- бойових броньованих машин – 23 951 (+1);
- артилерійських систем – 36 644 (+32);
- РСЗВ – 1 626 (+2);
- засоби ППО – 1 286 (+0);
- літаків – 434 (+0);
- гелікоптерів – 347 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 115 813 (+917);
- крилаті ракети – 4 205 (+0);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 2 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 75 906 (+147);
- спеціальна техніка – 4 051 (+1).
Яких ударів завдають Сили оборони по ворогу?
Українські військові задіяли БпЛА та артилерію, щоб зупинити наступ росіян в Покровську. У результаті – троє окупантів зазнали поранень.
На Запорізькому напрямку російські війська пішли в атаку на модифікованому "Урал-кабріолеті". Українські бійці знищили техніку та зупинили штурм за допомогою FPV-дронів та артилерії.