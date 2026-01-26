Українські військові задіяли БпЛА та артилерію, щоб зупинити наступ росіян в Покровську . У результаті – троє окупантів зазнали поранень.

На Запорізькому напрямку російські війська пішли в атаку на модифікованому "Урал-кабріолеті". Українські бійці знищили техніку та зупинили штурм за допомогою FPV-дронів та артилерії.