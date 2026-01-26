Також атаковано сотні одиниць озброєння і техніки окупантів. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Які втрати несе Росія?

З початку повномасштабного вторгнення російські втрати орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1 235 060 (+1 020) осіб;
  • танків – 11 608 (+3);
  • бойових броньованих машин – 23 951 (+1);
  • артилерійських систем – 36 644 (+32);
  • РСЗВ – 1 626 (+2);
  • засоби ППО – 1 286 (+0);
  • літаків – 434 (+0);
  • гелікоптерів – 347 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 115 813 (+917);
  • крилаті ракети – 4 205 (+0);
  • кораблі / катери – 28 (+0);
  • підводні човни – 2 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 75 906 (+147);
  • спеціальна техніка – 4 051 (+1).

Втрати Росії на війні 26 січня

Втрати росіян на 26 січня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Яких ударів завдають Сили оборони по ворогу?