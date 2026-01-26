Відповідну інформацію навів аналітик відкритих джерел Covert Cabal. Він вивчає дані про російські бази зберігання військової техніки на основі знімків супутників.
Дивіться також Росія намагається створити "буферні зони" вздовж кордону: огляд лінії фронту від ISW
Скільки військової техніки залишилося в російської армії?
За словами аналітика, до початку повномасштабної війни проти України танки Т-62, які випускалися у 1960–1970-х роках, займали незначну частку в загальних резервах Росії. Основу складали пізні модифікації Т-72 і танки сімейства Т-80.
Проте за час бойових дій практично всі сучасні машини, придатні до ремонту, зняли зі зберігання й відправили на фронт. Через це саме Т-62 стали останнім масовим резервом танків, до якого Росія ще не вдавалася у повному обсязі.
За оцінками Covert Cabal, на початок року на російських складах залишалося приблизно:
- 112 танків Т-55 (моделі глибокої давнини);
- 784 Т-62;
- 449 Т-64, які Росія не може ремонтувати через відсутність відповідної інфраструктури та досвіду;
- 452 ранні версії Т-72 і Т-72А, що мало відрізняються від Т-62 за можливостями;
- 188 одиниць Т-72Б;
- 141 танк Т-80.
Аналітик вважає, що більшість Т-72Б і Т-80, які формально ще обліковуються на складах, перебувають у настільки поганому стані, що їх відновлення є малоймовірним. Тож, окрім обмеженого виробництва нових танків "з нуля", російська армія змушена покладатися майже винятково на морально і технічно застарілі Т-62.
Водночас Covert Cabal пояснив, що танк моделі Т-62 був непоганим близько пів століття тому. Але за сучасними мірками він має слабке бронювання, оскільки створювався до появи композитної броні. Проблема також в недостатній бойовій міці через менший калібр гармати, поганій рухливості, ненадійній силовій установці, застарілій системі керування вогнем, а також електроніці.
На його думку, сама конструкція і концепція Т-62 роблять його малопридатним для сучасного поля бою.
Т-62 – це останній великий резерв танків одного типу. Усі новіші моделі вже практично вичерпані. Т-90 – нуль. Т-80 залишилося лише близько 8% від початкової кількості, тобто мінус приблизно 1500 машин. Т-72 усіх модифікацій скоротилися більш ніж на 2000 одиниць, а більшість із тих, що ще є, мають сумнівний технічний стан. З огляду на це Росія більше не може вважатися "танковою державою",
– підсумував аналітик.
Зазначимо, станом на 25 січня втрати країни-агресорки у танках становлять 11 605 одиниць. Зокрема за добу Сили оборони змогли знищити 2 танки окупантів.
Як українські бійці нищать ворожу техніку?
Оператори безпілотників полку "Рейд" успішно уразили та знищили рідкісну станцію радіотехнічної розвідки "Артикул-С", яку противник застосовував у бойових діях.
Крім того, підрозділи Сил безпілотних систем ліквідували радіолокаційну станцію 9С32, що входить до складу зенітного ракетного комплексу С-300В.