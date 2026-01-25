Аналітики ISW наголошують, що стратегічна мета Росії залишається незмінною – розширення контролю над регіонами України й тиск на прифронтові міста за допомогою артилерії та дронів. Про це йдеться в аналітичному звіті Інституту вивчення війни.
Як змінилася ситуація на фронті?
На півночі Сумської області та в Курській області у Росії окупанти продовжують наступ, водночас зменшуючи кількість наземних штурмів і нарощуючи інтенсивність ударів дронами та артилерією. За даними українських військових, ворог застосовує масовані обстріли для прикриття формування штурмових груп, однак ЗСУ оперативно виявляють ці скупчення і завдають ударів, перетворюючи їх на "зони знищення".
На Харківському напрямку ворог прагне відтіснити українські сили від кордону з Бєлгородською областю та вийти на артилерійську дальність до Харкова. Попри інтенсивні атаки поблизу Вовчанська, Стариці, Пилипки та інших населених пунктів, підтверджених просувань росіян не зафіксовано. Заяву Міноборони Росії про нібито захоплення Стариці аналітики назвали непідтвердженою.
На Куп'янському напрямку росіяни атакували місто та його околиці, але не змогли просунутися. Українська сторона повідомила, що Куп'янськ зачищений, а залишки ворожих підрозділів зосереджені лише в кількох кварталах. Водночас окупанти намагаються створювати ілюзію контролю, зокрема скидаючи прапори за допомогою дронів.
У Донецькій області зафіксовано локальні просування Росії поблизу Слов'янська та Костянтинівки. Російські сили дедалі більше покладаються на тактику малих штурмових груп, підтриманих FPV-дронами, для ураження логістики та ротацій ЗСУ. Українські військові зазначають, що дронові "зони ризику" суттєво розширилися.
На Запорізькому та Херсонському напрямках російські війська також продовжують обмежені наступальні дії без підтверджених територіальних змін.
Що кажуть українські військові про оборону?
Лінія фронту в Донецькій області залишається максимально нестабільною через постійні спроби окупантів просуватися. Зокрема російські війська намагаються невеликими групами проникнути до північних районів Покровська та Мирнограда. Проте, як зазначає Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, Сили оборони продовжують стримувати ворога.
У 81 окремій аеромобільній Слобожанській бригаді розповіли, що російські війська накопичують резерви в районі Сіверська та Серебрянського лісу, плануючи наступ на Дронівку. Українські військові завдають ворогу значних втрат та збитків. Так, знищили дев'ять артилерійських засобів противника, включаючи буксировані гармати Д-30 та самохідну установку 2С3 "Акація".
В етері 24 Каналу командир групи рекрутингу штабу управління 152 ОЄБр Любомир Заїка розповів, що на певних ділянках фронту російська армія вдається до механізованих штурмів, залучаючи техніку. Однак загалом діє в межах старої тактики, використовуючи для атак малі піхотні групи.