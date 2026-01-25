Аналитики ISW отмечают, что стратегическая цель России остается неизменной – расширение контроля над регионами Украины и давление на прифронтовые города с помощью артиллерии и дронов. Об этом говорится в аналитическом отчете Института изучения войны.

Как изменилась ситуация на фронте?

На севере Сумской области и в Курской области в России оккупанты продолжают наступление, одновременно уменьшая количество наземных штурмов и наращивая интенсивность ударов дронами и артиллерией. По данным украинских военных, враг применяет массированные обстрелы для прикрытия формирования штурмовых групп, однако ВСУ оперативно обнаруживают эти скопления и наносят удары, превращая их в "зоны уничтожения".

На Харьковском направлении враг стремится оттеснить украинские силы от границы с Белгородской областью и выйти на артиллерийскую дальность до Харькова. Несмотря на интенсивные атаки вблизи Волчанска, Старицы, Пилипки и других населенных пунктов, подтвержденных продвижений россиян не зафиксировано. Заявление Минобороны России о якобы захвате Старицы аналитики назвали неподтвержденным.

Какая ситуация на фронте: смотрите карты ISW

На Купянском направлении россияне атаковали город и его окрестности, но не смогли продвинуться. Украинская сторона сообщила, что Купянск зачищен, а остатки вражеских подразделений сосредоточены лишь в нескольких кварталах. В то же время оккупанты пытаются создавать иллюзию контроля, в частности сбрасывая флаги с помощью дронов.

У Донецкой области зафиксировано локальные продвижения России вблизи Славянска и Константиновки. Российские силы все больше полагаются на тактику малых штурмовых групп, поддержанных FPV-дронами, для поражения логистики и ротаций ВСУ. Украинские военные отмечают, что дроновые "зоны риска" существенно расширились.

На Запорожском и Херсонском направлениях российские войска также продолжают ограниченные наступательные действия без подтвержденных территориальных изменений.

Что говорят украинские военные об обороне?