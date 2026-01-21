О целях российских оккупантов рассказали в 81 отдельной аэромобильной Слобожанской бригаде.
Смотрите также Российское наступление на Запорожье и еще один прорыв врага на Сумщину: как изменилась линия фронта за неделю
Что хотят захватить россияне?
Бойцы рассказали, что враг продолжает накапливать резервы в районе Северска и Серебрянского леса для дальнейшего наступления и захвата населенного пункта Дроновка.
Украинские воины поразили в районе Серебрянского леса девять артиллерийских средств противника. Восемь из них – буксируемые пушки типа Д-30, еще одна – самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация".
Защитники Украины сдерживают наступление врага: смотрите видео 81 отдельной аэромобильной Слобожанской бригады
Сейчас ключевой задачей врага на этом направлении остается захват прибрежных территорий реки Северский Донец и занятие господствующих высот. В случае успеха это может предоставить противнику преимущество в применении средств поражения,
– подчеркнули воины.
Кроме этого, российские войска не прекращают попыток инфильтрации в межпозиционное пространство подразделений 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады 7 корпуса ШР ДШВ. Для этого противник применяет малые пехотные группы численностью до двух человек. Они действуют в темное время суток, используя антитепловизионные пончо и неблагоприятные погодные условия для скрытного передвижения. Несмотря на сложный рельеф местности и неблагоприятные погодные условия, подразделения 81 ОАЭМБр ДШВ продолжают удерживать позиции и сдерживать наступление российских войск в своей зоне ответственности.
Какие последние новости о событиях на фронте?
По данным DeepState, российские войска продвинулись в Покровске, Северске и Константиновке в Донецкой области.
К слову, в эфире 24 Канала командир группы рекрутинга штаба управления 152 ОЕБр Любомир Заика рассказал, что на определенных участках фронта российская армия прибегает к механизированным штурмам, привлекая технику. Однако в целом действует в рамках старой тактики, используя для атак малые пехотные группы.