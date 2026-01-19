Россия продвинулась в Покровске. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Deep State.
Как изменилась карта боевых действий?
Согласно отчету Deep State, российские войска продвинулись вблизи Северска, Константиновки и в Покровске. Все населенные пункты расположены в Донецкой области.
В эфире 24 Канала командир группы рекрутинга штаба управления 152 ОЕБр Любомир Заика рассказал, что на определенных участках фронта российская армия прибегает к механизированным штурмам, привлекая технику. Однако в целом действует в рамках старой тактики, используя для атак малые пехотные группы.
Какова общая ситуация на фронте?
По данным ISW, российские войска осуществили ограниченное продвижение на западе Запорожской области к востоку от Щербаков. Украинские силы достигли тактических успехов на подступах к Славянску и в зоне Константиновка – Дружковка.
ВСУ опровергли заявление России о захвате села Миньковка в Донецкой области. Силы обороны отметили, что такие сообщения российских пропагандистов являются элементом информационно-психологических операций.
Силы обороны Украины опровергли заявления России о захвате села Закитное в Донецкой области. Украинские военные контролируют районы сосредоточения российских войск, логистические маршруты и позиции беспилотников.