Россия продвинулась в Покровске. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Deep State.

Как изменилась карта боевых действий?

Согласно отчету Deep State, российские войска продвинулись вблизи Северска, Константиновки и в Покровске. Все населенные пункты расположены в Донецкой области.

В эфире 24 Канала командир группы рекрутинга штаба управления 152 ОЕБр Любомир Заика рассказал, что на определенных участках фронта российская армия прибегает к механизированным штурмам, привлекая технику. Однако в целом действует в рамках старой тактики, используя для атак малые пехотные группы.

Какова общая ситуация на фронте?