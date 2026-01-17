Места сосредоточения российских подразделений, логистические пути и позиции дронаров врага находятся под украинским огневым контролем. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение группировки войск "Восток" 17 декабря.

Смотрите также Цели меняются: почему россиян стягивают в Гуляйполь и чем это грозит Запорожью

Какова ситуация в Закитном?

Информация о захвате врагом Закитного не соответствует действительности. Попытки пехотных штурмов и мероприятия небольших групп обнаруживаются украинской разведкой, по захватчикам осуществляется огневое поражение,

– говорится в сообщении группировки войск.

В группировке "Восток" также отметили, что под постоянным огневым контролем Сил обороны находятся районы сосредоточения российских войск, их логистические маршруты, а также позиции операторов беспилотных систем.

Последние изменения линии фронта