Места сосредоточения российских подразделений, логистические пути и позиции дронаров врага находятся под украинским огневым контролем. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение группировки войск "Восток" 17 декабря.
Какова ситуация в Закитном?
Информация о захвате врагом Закитного не соответствует действительности. Попытки пехотных штурмов и мероприятия небольших групп обнаруживаются украинской разведкой, по захватчикам осуществляется огневое поражение,
– говорится в сообщении группировки войск.
В группировке "Восток" также отметили, что под постоянным огневым контролем Сил обороны находятся районы сосредоточения российских войск, их логистические маршруты, а также позиции операторов беспилотных систем.
Последние изменения линии фронта
Согласно отчету ISW 15 января, украинские силы имели успех на трех направлениях: Купянском, Славянском и Краматорском.
В то же время аналитики Deep State отметили, что российская армия могла захватить Красногорское в Запорожье и продвинуться возле Привольного. Враг также имел успехи в пределах Гуляйполя в Запорожье и в Донецкой области.