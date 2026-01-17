Місця зосередження російських підрозділів, логістичні шляхи та позиції дронарів ворога перебувають під українським вогневим контролем. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на повідомлення угрупування військ "Схід" 17 грудня.
Яка ситуація у Закітному?
Інформація про захоплення ворогом Закітного не відповідає дійсності. Спроби піхотних штурмів та заходи невеликих груп виявляються українською розвідкою, по загарбниках здійснюється вогневе ураження,
– йдеться у повідомленні угрупування військ.
В угрупуванні "Схід" також зазначили, що під постійним вогневим контролем Сил оборони перебувають райони зосередження російських військ, їхні логістичні маршрути, а також позиції операторів безпілотних систем.
Останні зміни лінії фронту
Згідно зі звітом ISW 15 січня, українські сили мали успіх на трьох напрямках: Куп'янському, Слов'янському та Краматорському.
Водночас аналітики Deep State зазначили, що російська армія могла захопити Красногірське на Запоріжжі та просунутися біля Привільного. Ворог також мав успіхи в межах Гуляйполя на Запоріжжі та на Донеччині.