Інститут вивчення війни проаналізував ситуацію на полі бою в Україні. За даними аналітиків, українські сили мали успіх на 3 напрямках, а росіяни – на одному, передає 24 Канал.

Де просунулися Сили оборони, а де – ворог?

Геолоковані відеоматеріали, оприлюднені 15 січня, свідчать, що Сили оборони нещодавно просунулися на північ від Куп'янська.

За словами військового оглядача Костянтина Машовця, окупанти намагаються прорватися вздовж східного берега річки Оскіл у напрямку східної частини Куп;янська з Лимана Першого (на північний схід від Куп'янська). Експерт зазначив, що російські сили утримують позиції в центральній частині Куп'янська поблизу Куп’янського медичного коледжу, центрального ринку та вулиці Цюрупи.

Також геолоковані відеоматеріали за 15 січня показують, що українські сили нещодавно просунулися в центральній частині Святопокровського (на схід від Слов'янська).

Окрім того, на недавніх знімках видно удари російських сил по українських позиціях на східних околицях Лимана – раніше ворог переконував, що зайняв цей район.

Мали успіх ЗСУ і в тактичному районі Костянтинівка – Дружківка.

Геолоковані відеоматеріали, опубліковані 14 січня, свідчать, що українські військові нещодавно просунулися в південно-західній частині Предтечиного (на схід від Костянтинівки).

Тим часом загарбники нещодавно просунулися на Покровському напрямку.

Геолоковані відеоматеріали, оприлюднені 14 січня, свідчать, що російські сили просунулися вздовж Донецької залізниці на північний захід від Світлого (на північний схід від Покровська).

Де змінилася лінія фронту / Карти ISW

Яка ситуація на різних напрямках фронту?