Зокрема напруга зростає біля населеного пункту Комарівка Сумської області. Про це інформує 24 Канал із посиланням на оновлені дані аналітичного проєкту DeepState.

Яка ситуація на кордоні Сумської області?

Останнє оновлення мапи показує, що сіра зона біля села Комарівка суттєво розширилася. Ворог постійно тестує, чи вдасться розширити такі зони контролю.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2025 року противник зміг прорвати кордон біля села Грабовське на південний схід від міста Суми. Тоді окупанти вивезли з села близько 50 цивільних. Російські війська станом на 12 січня контролюють цей населений пункт, хоча ЗСУ не дають їм розширити зону контролю далі, там тривають бої.

Аналітики наголошують, що таких потенційно небезпечних зон стає дедалі більше, але в більшості випадків на ранніх етапах вторгнення противника вдається знищити ще на підході.

Сили Оборони стараються реагувати на відповідні рухи противника, знищуючи його піхоту, але не завжди це вдається, зокрема, через певні проблеми на таких ділянках, як було з прикладом села Грабовське,

– йдеться у повідомленні.

Які плани в окупантів на Сумщині?