В частности напряжение растет возле населенного пункта Комаровка Сумской области. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на обновленные данные аналитического проекта DeepState.

Какова ситуация на границе Сумской области?

Последнее обновление карты показывает, что серая зона возле села Комаровка существенно расширилась. Враг постоянно тестирует, удастся ли расширить такие зоны контроля.

Напомним, в конце декабря 2025 года противник смог прорвать границу возле села Грабовское к юго-востоку от города Сумы. Тогда оккупанты вывезли из села около 50 гражданских. Российские войска по состоянию на 12 января контролируют этот населенный пункт, хотя ВСУ не дают им расширить зону контроля дальше, там продолжаются бои.

Что происходит на государственной границе на Сумщине: смотрите карту DeepState

Аналитики отмечают, что таких потенциально опасных зон становится все больше, но в большинстве случаев на ранних этапах вторжения противника удается уничтожить еще на подходе.

Силы Обороны стараются реагировать на соответствующие движения противника, уничтожая его пехоту, но не всегда это удается, в частности, из-за определенных проблем на таких участках, как было с примером села Грабовское,

– говорится в сообщении.

Какие планы у оккупантов на Сумщине?