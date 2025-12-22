В то же время аналитики считают, что условий для начала нового наступления на границе с Сумской или Харьковской областями нет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.

Может ли Россия провести новое наступление на Сумщине или Харьковщине?

Пока нет признаков, что вражеская армия готовится или способна на значительное наступление на Севере.

ISW не обнаружила никаких доказательств, которые бы свидетельствовали о том, что российские войска провели крупномасштабную передислокацию сил в зону ответственности Северной группировки сил или вблизи северной международной границы Украины, которая могла бы поддержать целенаправленную наступательную операцию,

– говорится в отчете ISW.

Также аналитики обратили внимание на один важный момент, а именно на изменения в российской тактике на этом направлении. Оккупанты не подготовили поле боя к масштабному наземному наступлению, как это было на Покровском или Гуляйпольском направлениях.

В частности, не было долговременных воздушных атак беспилотниками. А это, как отмечают аналитики, является частью российской тактики на других направлениях – ударами ослабить украинскую логистику и оборону перед наземными операциями.

"Отсутствие такой подготовки поля боя в Сумской и Харьковской областях заслуживает внимания, поскольку такие операции по формированию поля боя стали стандартным российским оперативным шаблоном для проведения наземных операций", – отмечают аналитики ISW.

В то же время они отметили, что в ближайшие дни или недели Россия, возможно, осуществит новые атаки на границе с целью информационного давления: повлиять на мирные переговоры и показать северный фронт как якобы такой, что разрушается, а также призвать Украину к скорейшей капитуляции. К тому же ранее Путин неоднократно "анонсировал" создание и расширение так называемой "буферной зоны" в Украине.

В ISW считают, что о возможных намерениях России провести наземную наступательную операцию на севере Украины будет свидетельствовать усиление воздушных ударов или передислокация войск.

Впрочем, для этого россиянам придется снизить приоритет южного и восточного фронтов.

Какова ситуация на северной границе?