Институт изучения войны проанализировал боевые действия в Украине. По данным аналитиков, российские войска имели успехи на 3 направлениях, а ВСУ – на двух, передает 24 Канал.

Смотрите также Россия нанесла удар по портовой инфраструктуре Одесской области: погибших и раненых стало больше

Где продвинулись россияне?

Оккупанты недавно продвинулись на севере Харьковской области.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщил 19 декабря, что враг захватил Синельниково и Кирпичное (оба населенных пункта – на северо-восток от Харькова).

Машовец также добавил, что вражеские силы не могут продвинуться вдоль дороги Т-2104 Волчанск – Белый Колодец (на юго-восток от Волчанска), несмотря на постоянные атаки в южной части Волчанска.

Также геолоцированные кадры за 18 декабря показывают, что противник продвинулся в тактическом районе Константиновка – Дружковка. Миникарта, а именно к югу от Плещеевки (на юго-восток от Константиновки).

Имели успех россияне и в районе Доброполья. Кадры за 19 декабря свидетельствуют, что захватчики недавно вышли к северным окраинам Заповедного (на юго-восток от Доброполья).

Где продвинулись Силы обороны?

Геолоцированные видеоматериалы, обнародованные 19 декабря, указывают на то, что украинские силы недавно удержали позиции или продвинулись на северо-запад от Степной Новоселовки (на юго-восток от Купянска) – в районе, где ранее российские источники заявляли о присутствии оккупантов.

Обратите внимание! Константин Машовец сообщил, что украинские силы установили огневой контроль над дорогой Купянск – Голубовка (к северу от Купянска), которую россияне используют как путь снабжения.

Также украинские силы недавно продвинулись или удержали позиции в районе Боровой на Харьковщине.

Геолоцированные видео, обнародованные 18 декабря, демонстрируют присутствие Сил обороны к востоку от Колесниковки (на север от Боровой) – в районе, где ранее российские источники заявляли о присутствии своих войск.

Где изменилась линия фронта / Карты ISW

Какая ситуация на фронте?