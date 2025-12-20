Институт изучения войны проанализировал боевые действия в Украине. По данным аналитиков, российские войска имели успехи на 3 направлениях, а ВСУ – на двух, передает 24 Канал.
Где продвинулись россияне?
Оккупанты недавно продвинулись на севере Харьковской области.
Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщил 19 декабря, что враг захватил Синельниково и Кирпичное (оба населенных пункта – на северо-восток от Харькова).
Машовец также добавил, что вражеские силы не могут продвинуться вдоль дороги Т-2104 Волчанск – Белый Колодец (на юго-восток от Волчанска), несмотря на постоянные атаки в южной части Волчанска.
Также геолоцированные кадры за 18 декабря показывают, что противник продвинулся в тактическом районе Константиновка – Дружковка. Миникарта, а именно к югу от Плещеевки (на юго-восток от Константиновки).
Имели успех россияне и в районе Доброполья. Кадры за 19 декабря свидетельствуют, что захватчики недавно вышли к северным окраинам Заповедного (на юго-восток от Доброполья).
Где продвинулись Силы обороны?
Геолоцированные видеоматериалы, обнародованные 19 декабря, указывают на то, что украинские силы недавно удержали позиции или продвинулись на северо-запад от Степной Новоселовки (на юго-восток от Купянска) – в районе, где ранее российские источники заявляли о присутствии оккупантов.
Обратите внимание! Константин Машовец сообщил, что украинские силы установили огневой контроль над дорогой Купянск – Голубовка (к северу от Купянска), которую россияне используют как путь снабжения.
Также украинские силы недавно продвинулись или удержали позиции в районе Боровой на Харьковщине.
Геолоцированные видео, обнародованные 18 декабря, демонстрируют присутствие Сил обороны к востоку от Колесниковки (на север от Боровой) – в районе, где ранее российские источники заявляли о присутствии своих войск.
Где изменилась линия фронта / Карты ISW
Какая ситуация на фронте?
- Представитель украинской бригады, действующей на Лиманском направлении, 19 декабря сообщил, что украинские силы контролируют Ставки (к северу от Лимана) и Новоселовку (к северо-западу от Лимана) – населенные пункты, которые минобороны России объявило "захваченными" по состоянию на 21 ноября.
- Украинская бригада, действующая на Северском направлении, сообщила 19 декабря, что заявления о захвате российскими войсками Серебрянки и Дроновки являются ложными, и что Силы обороны сохраняют позиции в пределах этих населенных пунктов. Бригада отметила, что российские войска проводят локальные штурмы, а также диверсионно-разведывательную деятельность в этом районе и пытаются просачиваться между украинскими позициями. По сообщению бригады, российские войска используют реку Северский Донец как естественный барьер для облегчения логистики и прикрытия маршрутов атак. Также отмечается, что российские военные маскируются под гражданское население.
- Представитель украинской бригады на Покровском направлении сообщил 19 декабря, что резкие изменения температуры, туман и снег мешают российским пехотным штурмовым действиям.