Об этом в эфире 24 Канала рассказал начальник штаба 4 батальона оперативного назначения бригады "Рубеж" Николай Гриценко, добавив, что оккупанты наносят удар по логистике украинских защитников, препятствуя возможности проводить должным образом эвакуацию, подвоз БК и провизии.

Смотрите также Двое бойцов Нацгвардии полгода держали позицию под Покровском вдвоем

Какая ключевая цель врага на Покровском отрезке?

Российские войска на Покровском направлении активно применяют беспилотники типа "Крыло", бомберы, FPV-дроны на оптоволокне. Этими средствами враг пытается бить по логистике. Она, по словам начальника штаба, крайне затруднена, однако, если правильно подходить, принимать во внимание погони условия, выбирать новые маршруты и постоянно их просматривать, то логистику осуществлять вполне возможно.

Гриценко рассказал, что сейчас первоочередная задача российских войск – просочиться через передний край, а уже потом в тылу СОУ начинать выстреливать.

Сейчас перед нашей бригадой и другими, которые воюют на этом направлении, стоит основа цель – остановить противника еще до подхода к линии боевого соприкосновения, не дать ему возможности проникнуть, накапливаться у нас в тылу,

– озвучил Гриценко.

К сведению! Главнокомандующий ВСУ Сырский сообщил, что российская армия более 17 месяцев пытается оккупировать Покровск. СОУ держат оборону, перехватывают инициативу. Вследствие контрнаступательных действий удалось вернуть контроль над 16 квадратными километрами в северной части города.

Что происходит возле Покровска: смотрите на карте

Враг начал активнее привлекать в районе Покровска механизированную военную технику. Для атак в частности применяет танки. Хотя ранее наблюдалось в основном использование пехотных групп, мотоциклов. Как пояснил начальник штаба, поскольку перед российской армией ставится задача захватить Донбасс до Нового года, то противник привлекает все, что имеет: и огромный человеческий ресурс, и бронетехнику.

Пытается это использовать комбинированно, посылает различными маршрутами, чтобы хоть как-то доехать до переднего края, где-то высадить пехоту, где-то прорвать оборону. Сейчас это неуспешно, но мы видим, как противник постоянно бьется в эту стену, надо понимать, что когда-то он ее пробьет. Конечно, что это наносит огромные потери для врага,

– озвучил Гриценко.

Он пояснил, что российские войска начали больше применять технику, потому что стремятся как можно быстрее пройти Мирноград, дойти до Доброполья. Ради этого Россия тратит весь свой имеющийся ресурс, потому что определила для себя дедлайны.

Как подытожил Гриценко, уже не раз наши военные наблюдали, как российское командование посылало в штурмы своих пилотов БпЛА. Это не потому, что не хватает личного состава, а потому что оно хочет действовать быстро, поэтому не задумывается над целесообразностью своих действий. Все и всех, кого имеет под рукой – бросает в бой.

Обратите внимание! Продолжается сбор средств на приобретение средстве РЭБ для бойцов бригады "Рубеж", которые несут службу на Покровском направлении. Приобщиться можно донатом, отсканировав указанный ниже QR-код или на карту по номеру: 4441 1111 2822 2167. РЭБ помогают противодействовать многочисленным вражеским дронам, которые атакуют украинских защитников.

Как ситуацию в районе Покровска оценивают другие военные?