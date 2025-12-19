Про це в етері 24 Каналу розповів начальник штабу 4 батальйону оперативного призначення бригади "Рубіж" Микола Гриценко, додавши, що окупанти завдають удару по логістиці українських оборонців, перешкоджаючи можливості проводити належним чином евакуацію, підвезення БК і провізії.

Яка ключова ціль ворога на Покровському відрізку?

Російські війська на Покровському напрямку активно застосовують безпілотники типу "Крило", бомбери, FPV-дрони на оптоволокні. Цими засобами ворог намагається бити по логістиці. Вона, зі слів начальника штабу, вкрай ускладнена, однак, якщо правильно підходити, брати до уваги погоні умови, обирати нові маршрути і постійно їх продивлятися, то логістику здійснювати цілком можливо.

Гриценко розповів, що нині першочергове завдання російських військ – просочитися через передній край, а вже потім у тилу СОУ починати вистрілювати.

Зараз перед нашою бригадою й іншими, які воюють на цьому напрямку, стоїть основа мета – зупинити противника ще до підходу до лінії бойового зіткнення, не дати йому можливості проникнути, накопичуватись в нас в тилу,

– озвучив Гриценко.

До відома! Головнокомандувач ЗСУ Сирський повідомив, що російська армія понад 17 місяців намагається окупувати Покровськ. СОУ тримають оборону, перехоплюють ініціативу. Внаслідок контрнаступальних дій вдалося повернули контроль над 16 квадратними кілометрами у північній частині міста.

Що відбувається біля Покровська: дивіться на карті

Ворог почав активніше залучати в районі Покровська механізовану військову техніку. Для атак зокрема застосовує танки. Хоча раніше спостерігалось здебільшого використання піхотних груп, мотоциклів. Як пояснив начальник штабу, оскільки перед російською армією ставиться завдання захопити Донбас до Нового року, то противник залучає все, що має: і величезний людський ресурс, і бронетехніку.

Намагається це використовувати комбіновано, надсилає різними маршрутами, аби хоч якось доїхати до переднього краю, десь висадити піхоту, десь прорвати оборону. Зараз це неуспішно, але ми бачимо, як противник постійно б'ється в цю стіну, треба розуміти, що колись він її проб'є. Звісно, що це завдає величезних втрат для ворога,

– озвучив Гриценко.

Він пояснив, що російські війська почали більше застосовувати техніку, бо прагнуть якнайшвидше пройти Мирноград, дійти до Добропілля. Заради цього Росія витрачає увесь свій наявний ресурс, бо визначила для себе дедлайни.

Як підсумував Гриценко, вже не раз наші військові спостерігали, як російське командування надсилало у штурми своїх пілотів БпЛА. Це не через те, що не вистачає особового складу, а тому що воно хоче діяти швидко, тому не замислюється над доцільністю своїх дій. Все і всіх, кого має під рукою – кидає в бій.

Як ситуацію в районі Покровська оцінюють інші військові?