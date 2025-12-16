Про це розповіли на Facebook-сторінці військової частини 3045 Національної гвардії, передає 24 Канал.

Дивіться також Боєць "Тайфуну" сказав, що потрібно для стабілізації ситуації в Покровську

Як "Текіла" і "Повар" тримали позицію під Покровськом пів року?

Імена бійців не розголошують – відомі лише їхні позивні: "Текіла" та "Повар". На позицію вони заходили втрьох – разом із побратимом на позивний "Музикант".

Окрім спостереження та розвідувальної роботи, нацгвардійці допомагали евакуйовувати поранених військових. У частині зазначили, що евакуаційні заходи проводилися під постійними обстрілами з боку російських військ та наглядом ворожих безпілотників.

Згодом російські сили виявили позицію оборонців і почали систематичні атаки дронами та артилерією, а також спроби штурму піхотою. Під час одного з боїв Музикант зазнав поранення і був евакуйований, після чого Текіла та Повар залишилися на позиції вдвох, без можливості відходу.

У Нацгвардії розповіли, що бійці постійно чергували: один перебував на спостереженні, інший – відпочивав або готував їжу. Воду брали з найближчого джерела, пересування здійснювали переважно в сутінках. Також військові облаштували хрест і молилися.

Найважче – мінометні обстріли, коли укриття розбирається прямо над головою. Вижили завдяки дисципліні й чіткому виконанню наказів. На позиції головне – вода, боєкомплект, медицина і підтримка побратима. Коли ставишся один до одного, як до брата, можна витримати багато,

– наголосив Повар.

За його словами, мотивацію триматися давали думки про рідних і усвідомлення, що колись доведеться відповідати дітям на запитання про власний внесок у захист країни.

Зв’язок із близькими військові підтримували через радіостанцію командира, яку той під час дзвінків під’єднував до мобільного телефону.

Як повідомили у військовій частині, нещодавно обстановка дозволила провести ротацію. Під ворожим вогнем до позиції змогли прорватися побратими, які замінили оборонців. Наразі Текіла та Повар проходять відновлення та готуються передавати бойовий досвід іншим.

Російські військові калічать себе, щоб не виконувати наказів командирів