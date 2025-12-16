Про це 24 Каналу розповів командир екіпажу окремого загону безпілотних систем спеціального призначення "Тайфун" Нацгвардії "Скіф", зауваживши, що Сили оборони стримують просування ворога на цій ділянці фронту. Але проблеми є. І вони відомі.

Чого не вистачає Силам оборони?

Як наголосив військовий, основний фактор – це люди. Саме вони здійснюють усі операції та стримують просування ворога. Йдеться як про роботу безпілотниками, там і про піхотинців, які захищають безпосередньо на лінії фронту.

Попри це, є проблема з паритетом засобів вогневого ураження. Не секрет, що російські окупанти мають перевагу в кількості артилерії, боєприпасів тощо. Відомо, що наступальні операції вимагають утричі більшої переваги у живій силі, боєприпасах, техніці тощо.

Ми використовуємо різні технологічні методи, тому паритет може бути дещо іншим. Але й ворог технологічно розвинений. А на цій ділянці фронту у ворога перевага не в 3 рази, а набагато більша. Саме тому він зазнає диспропорційно великих втрат порівняно із Силами оборони, які водночас залишаються доволі великими,

– сказав військовий.

Ситуація в Покровську: коротко