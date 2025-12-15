Про це в інтерв'ю 24 Каналу наголосив народний депутат, секретар оборонного комітету Верховної Ради, полковник СБУ Роман Костенко, припустивши, як далі діятиме ворог.

Який задум може бути в окупантів?

Противник може ухвалити рішення забирати собі міста, до яких він наблизився. Це, зі слів нардепа, Покровськ, Мирноград, Куп'янськ, Сіверськ, Гуляйполе, Вовчанськ. Він прогнозує, що ворог далі може або просуватися в бік Дніпропетровщини, де немає таких великих населених пунктів, або буде намагатися захопити ті міста, в які він по факту інфільтрувався.

Політично це звучить красивіше – взяти населений пункт Куп'янськ, хоча в ЗМІ Росії він вже давно взятий, як і Покровськ, Мирноград, Костянтинівка. Все буде залежати від того, який задум буде в росіян,

– озвучив Костенко.

До відома! Роман Костенко повідомив, що ситуація у Покровську критична, але не катастрофічна. Такою її можна буде вважати, якщо фронт провалиться і російські війська вийдуть на оперативний простір.

Секретар оборонного комітету ВР не виключає, що російські війська можуть почати дотискати Куп'янськ, тому що для них є важливим Куп'янськ-Вузловий, це Харківська область. Однак, зі слів Костенка, у противника зараз немає можливостей максимально тиснути одразу на декількох напрямках.

Де сипеться, там і продавлюють. Думаю, що далі будуть намагатися забирати Гуляйполе,

– припустив нардеп.

