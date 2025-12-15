Об этом в интервью 24 Каналу отметил народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады, полковник СБУ Роман Костенко, предположив, как дальше будет действовать враг.

Смотрите также Уникальная операция в Купянске, критическая ситуация в районе Покровска: как изменилась линия фронта за неделю

Какой замысел может быть у оккупантов?

Противник может принять решение забирать себе города, к которым он приблизился. Это, со слов нардепа, Покровск, Мирноград, Купянск, Северск, Гуляйполе, Волчанск. Он прогнозирует, что враг дальше может либо продвигаться в сторону Днепропетровщины, где нет таких крупных населенных пунктов, либо будет пытаться захватить те города, в которые он по факту инфильтрировался.

Политически это звучит красивее – взять населенный пункт Купянск, хотя в СМИ России он уже давно взят, как и Покровск, Мирноград, Константиновка. Все будет зависеть от того, какой замысел будет у россиян,

– озвучил Костенко.

К сведению! Роман Костенко сообщил, что ситуация в Покровске критическая, но не катастрофическая. Такой ее можно будет считать, если фронт провалится и российские войска выйдут на оперативное пространство.

Секретарь оборонного комитета ВР не исключает, что российские войска могут начать дожимать Купянск, потому что для них является важным Купянск-Узловой, это Харьковская область. Однако, по словам Костенко, у противника сейчас нет возможностей максимально давить сразу на нескольких направлениях.

Где сыпется, там и продавливают. Думаю, что дальше будут пытаться забирать Гуляйполе,

– предположил нардеп.

Какая ситуация в районе Гуляйполя: смотрите на карте

Основное о том, что происходит на фронте