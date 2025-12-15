Об этом в интервью 24 Каналу отметил народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады, полковник СБУ Роман Костенко, предположив, как дальше будет действовать враг.
Какой замысел может быть у оккупантов?
Противник может принять решение забирать себе города, к которым он приблизился. Это, со слов нардепа, Покровск, Мирноград, Купянск, Северск, Гуляйполе, Волчанск. Он прогнозирует, что враг дальше может либо продвигаться в сторону Днепропетровщины, где нет таких крупных населенных пунктов, либо будет пытаться захватить те города, в которые он по факту инфильтрировался.
Политически это звучит красивее – взять населенный пункт Купянск, хотя в СМИ России он уже давно взят, как и Покровск, Мирноград, Константиновка. Все будет зависеть от того, какой замысел будет у россиян,
– озвучил Костенко.
К сведению! Роман Костенко сообщил, что ситуация в Покровске критическая, но не катастрофическая. Такой ее можно будет считать, если фронт провалится и российские войска выйдут на оперативное пространство.
Секретарь оборонного комитета ВР не исключает, что российские войска могут начать дожимать Купянск, потому что для них является важным Купянск-Узловой, это Харьковская область. Однако, по словам Костенко, у противника сейчас нет возможностей максимально давить сразу на нескольких направлениях.
Где сыпется, там и продавливают. Думаю, что дальше будут пытаться забирать Гуляйполе,
– предположил нардеп.
Основное о том, что происходит на фронте
Российским войскам не удается окружить Покровск, чтобы добраться до трассы Покровск – Павлоград. Офицер ВСУ, подполковник Сергей Цеховский рассказал, что там, где накапливаются оккупанты, они пробуют использовать военную технику, чтобы проникать в город. СОУ осуществляют разведку, обнаруживают врага и проводятся контрштурмы там, где это возможно.
В Купянске продолжается операция по ликвидации вражеских подразделений, которые там заблокированы. Начальник управления коммуникации Группировки Объединенных Сил Виктор Трегубов рассказал, что из-за того, что противник прикрывается гражданским населением, действовать украинские защитники должны осторожно и поэтапно. Сейчас часть российских бойцов сместилась ближе к центру города.
Движение противника в районе Гуляйполя в Запорожье затормозилось. Руководитель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан рассказал, что темпы наступления врага начали снижаться как только СОУ были отведены и была увеличена дистанция между подразделениями противника и передовыми украинскими.