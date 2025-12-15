Командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахілес" Юрій Федоренко в ефірі 24 Каналу розповів, як Сили оборони України зірвали цей задум. Він пояснив, чому бої за Куп'янськ стали перевіркою на витримку і взаємодію та що саме дозволило втримати місто.

Оборона Харківщини тримається на взаємодії і логістиці

На Харківщині противник тиснув одразу на кількох ділянках, зокрема на Вовчанському напрямку, де мав окрему мету. В таких умовах утримання позицій залежало не від "одного підрозділу", а від того, як швидко і злагоджено працюють різні ланки та сили на місцях. Саме тому успіх оборони часто вимірюється не гучними епізодами, а стабільністю системи.

Щоб не дати противнику окупувати Вовчанськ, усі Сили оборони України мають працювати як злагоджений механізм,

– пояснив Юрій Федоренко.

Окремим вузлом є логістика на лівобережжі Куп'янщини, де треба постійно підвозити боєприпаси, ліки та харчі й вивозити поранених. Противник намагався "зрізати" ці маршрути ударами по переправах і підходах до них, щоб ізолювати плацдарм. Тому інженерні підрозділи відновлюють переходи під обстрілами, а частину доставки роблять так, щоб менше ризикувати людьми і транспортом.

Противник може застосувати за добу понад 50 керованих авіабомб для нанесення ураження по переправах,

– зазначив командир полку.

На лівобережному плацдармі багато роботи не виглядає "ефектно" на відео, бо логістику часто не можна показувати без ризику для позицій. Йдеться про підвезення вантажів, а не про кадри зі знищеною ціллю, пояснює командир: важливий не "танчик у вогні", а результат на ділянці. Саме тому значну частину доставки структурні підрозділи 429 полку "Ахілес" виконують по повітрю. Попри постійний натиск противника, спроби використати погоду і підкидання живої сили легкоброньованою технікою, цей лівобережний плацдарм зараз утримується угрупованням військ України та Силами оборони.

Як Росія шукала шлях у Куп'янськ і чому форсування Осколу не дало прориву?

На правобережжі Куп'янська Росія перекинула значні сили й намагалася поступово розширити присутність біля міста. Спершу діяли малими групами і пробували обійти оборону по флангах, щоб наблизитися до ключових маршрутів забезпечення.

Паралельно намагалися створити умови для стабільного підвозу людей і боєприпасів. Однією зі спроб було наведення понтонних переправ: противник залучав інженерні підрозділи і техніку, але утримати такі рішення під вогнем не зміг. Це зірвало задум швидко "підв'язати" логістику і наростити угруповання на правому березі.

Противник працював над наведенням штатних понтонних переправ, для цього задіяв значну кількість інженерної техніки,

– розповів Юрій Федоренко.

Після цього російські підрозділи перейшли до форсування Осколу малими групами, використовуючи троси, камери, човни та імпровізовані плоти. Така тактика давала шанс окремим групам просочуватися, але не дозволяла перекинути достатньо сил, щоб втримати темп і розвинути наступ. Втрати під час переходів залишалися високими навіть тоді, коли погода була на боці противника.

З десяти військовослужбовців російсько – окупаційних військ зазнають поранення та гинуть шість – сім,

– наголосив командир полку.

Саме через цю "ціну" і нестачу маси противник почав шукати інший, прихований маршрут на правобережжя. Далі в хід пішли інженерні схеми і те, що мало дати швидкість без понтонів. Це й підвело ситуацію до історії з трубою.

Як "маршрут через трубу" зламали і що відбувається зараз?

Коли противник не зміг забезпечити масове форсування Осколу і втримати понтонні переправи, він почав шукати прихований шлях для проникнення в місто. Таким варіантом стала газотранспортна труба, яка проходить з лівого на правий берег і за діаметром дозволяла переміщувати живу силу та окремі вантажі. Довгий час цей маршрут не працював, бо ділянку контролювали Сили оборони України. Ситуація змінилася після того, як російські підрозділи з великими втратами змогли закріпитися на північній околиці Куп'янська. Вихід труби на правому березі опинився під контролем окупантів, і вони почали активно використовувати її для прихованого переміщення та інфільтрації в місто.

Ворог відразу розгорнув активне пересування своєї живої сили саме по трубі,

– зазначив Юрій Федоренко.

Після виявлення цієї тактики Сили оборони України залучили додаткові ресурси для ураження маршруту. Йшлося не про один підрозділ, а про узгоджену роботу безпілотних систем, артилерії та авіації. Завданням було не просто пошкодити трубу, а зірвати її використання як стабільного каналу перекидання людей і засобів.

Спільними зусиллями було досягнуто результату, трубу пошкодили,

– пояснив командир полку.

Водночас він звернув увагу, що газотранспортна система має дублювання, а ділянки під річкою захищені інженерними конструкціями, тому повне руйнування є складним завданням. Саме через це противник періодично намагається відновити сполучення або використовує окремі сегменти труби як укриття чи склад.

На поточний момент труба перебуває під постійним вогневим контролем і свої пропускні спроможності втратила,

– наголосив Федоренко.

Паралельно триває робота з нейтралізації диверсійно – розвідувальних груп, які раніше змогли просочитися в місто. Частину забезпечення ворог намагається підкидати по повітрю, але ці спроби також відслідковуються і збиваються перехоплювачами. У підсумку задум із "прихованим шляхом" не дав противнику вирішальної переваги і не дозволив розгорнути наступ у самому Куп'янську.

Потрібно відзначити відважну роботу низки підрозділів Сил оборони. Це сили безпілотних систем, Національна гвардія, Національна поліція, Сили спеціальних операцій, Служба безпеки України, військова служба правопорядку, артилерійські підрозділи. Усі вони працювали як єдиний злагоджений механізм. У результаті штурмові підрозділи вибили противника на північні околиці Куп'янська й заблокували його спроби просочуватися в місто. Північно-західну околицю вдалося повністю зачистити,

– зазначив Федоренко

Навіть коли російські диверсійні групи залишаються в Куп'янську, вони намагаються триматися за рахунок повітряного підвозу. Йдеться про дрібні, але критичні речі: боєприпаси, батарейки, засоби зв'язку та інше спорядження. Щоб зірвати таке постачання, підрозділи Сил оборони, зокрема 429 полк, використовують протиповітряні можливості, включно з дронами перехоплювачами.

