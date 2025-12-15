Про це інформує 24 Канал із посиланням на Київський міжнародний інститут соціології.

Як українці ставляться до мирних планів?

Київський міжнародний інститут соціології провів всеукраїнське опитування в період з 26 листопада до 13 грудня 2025 року серед 547 українців щодо війни Росії в Україні та її мирного врегулювання.

Згідно з результатами, 72% українців готові схвалити мирний план, який передбачає заморожування війни на нинішній лінії фронту та надійні гарантії безпеки для України, однак без офіційного визнання окупованих територій частиною Росії.

Водночас 75% опитаних відкидають будь-який варіант мирної угоди, який передбачає виведення українських військ з Донбасу та обмеження ЗСУ без чітких гарантій безпеки.

Лише 9% вірять, що війна може завершитись на початку 2026 року, а ще 14% – очікують цього у першій половині наступного року.

Також опитування показало, що 62% українців готові терпіти війну, скільки буде необхідно. Минулого року людей із такою ж позицією було 63%.

Опитування стосувалось і довіри до лідера країни та західних партнерів. Так, 61% має довіру до Володимира Зеленського, в той час, як 32% ні. На початку жовтня відсотки були дещо інші – 60% та 35% відповідно. При цьому лише 9% підтримують проведення виборів до завершення бойових дій.

Стало відомо, що 49% громадян України довіряють ЄС, однак 23% – не вірять західним партнерам. Водночас довіра до США з грудня 2024 значно знизилась – з 41% до 21%, до НАТО – з 43% до 34%.

Довідково! Опитування проводилось методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх регіонах України, контрольованих урядом.

