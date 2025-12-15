Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Киевский международный институт социологии.

Как украинцы относятся к мирным планам?

Киевский международный институт социологии провел всеукраинский опрос в период с 26 ноября по 13 декабря 2025 года среди 547 украинцев относительно войны России в Украине и ее мирного урегулирования.

Согласно результатам, 72% украинцев готовы одобрить мирный план, который предусматривает замораживание войны на нынешней линии фронта и надежные гарантии безопасности для Украины, однако без официального признания оккупированных территорий частью России.

В то же время 75% опрошенных отвергают любой вариант мирного соглашения, который предусматривает вывод украинских войск с Донбасса и ограничения ВСУ без четких гарантий безопасности.

Только 9% верят, что война может завершиться в начале 2026 года, а еще 14% – ожидают этого в первой половине следующего года.

Также опрос показал, что 62% украинцев готовы терпеть войну, сколько будет необходимо. В прошлом году людей с такой же позицией было 63%.

Опрос касался и доверия к лидеру страны и западным партнерам. Так, 61% имеет доверие к Владимиру Зеленскому, в то время, как 32% нет. В начале октября проценты были несколько иные – 60% и 35% соответственно. При этом только 9% поддерживают проведение выборов до завершения боевых действий.

Стало известно, что 49% граждан Украины доверяют ЕС, однако 23% – не верят западным партнерам. В то же время доверие к США с декабря 2024 значительно снизилось – с 41% до 21%, к НАТО – с 43% до 34%.

Справочно! Опрос проводился методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров во всех регионах Украины, контролируемых правительством.

Что сейчас известно о ходе мирных переговоров?