Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Киевский международный институт социологии.
Как украинцы относятся к мирным планам?
Киевский международный институт социологии провел всеукраинский опрос в период с 26 ноября по 13 декабря 2025 года среди 547 украинцев относительно войны России в Украине и ее мирного урегулирования.
Согласно результатам, 72% украинцев готовы одобрить мирный план, который предусматривает замораживание войны на нынешней линии фронта и надежные гарантии безопасности для Украины, однако без официального признания оккупированных территорий частью России.
В то же время 75% опрошенных отвергают любой вариант мирного соглашения, который предусматривает вывод украинских войск с Донбасса и ограничения ВСУ без четких гарантий безопасности.
Только 9% верят, что война может завершиться в начале 2026 года, а еще 14% – ожидают этого в первой половине следующего года.
Также опрос показал, что 62% украинцев готовы терпеть войну, сколько будет необходимо. В прошлом году людей с такой же позицией было 63%.
Опрос касался и доверия к лидеру страны и западным партнерам. Так, 61% имеет доверие к Владимиру Зеленскому, в то время, как 32% нет. В начале октября проценты были несколько иные – 60% и 35% соответственно. При этом только 9% поддерживают проведение выборов до завершения боевых действий.
Стало известно, что 49% граждан Украины доверяют ЕС, однако 23% – не верят западным партнерам. В то же время доверие к США с декабря 2024 значительно снизилось – с 41% до 21%, к НАТО – с 43% до 34%.
Справочно! Опрос проводился методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров во всех регионах Украины, контролируемых правительством.
Что сейчас известно о ходе мирных переговоров?
В Берлине в эти выходные, 13 – 14 декабря, состоялся решающий этап переговоров между Зеленским и спецпредставителями Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
Стороны обсудили вариант мирного соглашения, при котором боевые действия могут прекратиться до Рождества. В то же время Уиткофф отметил, что на этом этапе переговоров "был достигнут значительный прогресс".
Зеленский перед встречей со спецпредставителями в Германии заявил, что Украина может согласиться на уступки в мирном соглашении. Говорится о возможности отказа от вступления в НАТО на этом этапе, но только при условии получения от США четких и надежных гарантий безопасности, которые обеспечат для Украины мир.