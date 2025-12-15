Про це повідомив в етері телемарафону начальник управління комунікації Угруповання Об’єднаних Сил Віктор Трегубов, пише 24 Канал.

Дивіться також Операція ще не завершена: що сталося в Куп'янську і хто командує контратакою

Яка ситуація на Куп'янську зараз?

Станом на 15 грудня у Куп'янську на Харківщині триває операція зі знищення російських підрозділів, які залишаються заблокованими у межах міста.

За словами Трегубова, складність операції зумовлена тактикою противника. Російська армія використовує мирних жителів, зокрема дітей як "живий щит". Саме тому українські сили "йдуть обережно", аби уникнути жертв серед цивільних та мінімізувати втрати серед військових. Сили оборони уникають масованих ударів у міській забудові та намагаються не завдавати зайвих руйнувань.

Військовий зазначив, що попри блокування російських підрозділів, "вичавлення" ворога з міста відбувається обережно та поступово. Частина окупантів змістилась з околиць міста ближче до центру Куп'янська. Втім, загальна ситуація принципово не змінилася – загальний контроль над ситуацією залишається за українськими силами.

За оцінками розвідки, станом на кінець минулого тижня у Куп'янську фіксували близько 40 активних ворожих рацій. Трегубов уточнив, що одна рація зазвичай використовується 3 – 4 військовими, відповідно це може свідчити про перебування у місті орієнтовно від 100 до 200 заблокованих росіян. Водночас вороже командування наразі не має можливості допомогти своїм підрозділам у Куп'янську – ані підкріпленням, ані забезпеченням, оскільки всі логістичні маршрути противника успішно заблоковані Силами оборони.

Як командування росіян реагує на провал у Куп'янську?