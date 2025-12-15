Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "АТЕШ".

Чому на генштаб Росії тиснуть?

Агенти "АТЕШ" з-поміж офіцерів угрупування військ "Центр" повідомляють, що російський генштаб зазнав "серйозного тиску зверху". Це сталось через невиконання начальникаом Герасимовим "ключових завдань", які стоять перед ЗС Росії.

Йдеться про "взяття" Куп'янська та Покровсько-Мирноградської агломерації у встановлені терміни.

Зазначається, що повернувшись з відряджень, офіцери побачили у кабінетах головного військового управління хаос. Там, за їхніми словами, генерали відкрито обговорюють "жорсткий рознос", який їм влаштувало керівництво країни.

Військово-політичне керівництво Росії, ймовірно, чудово розуміє реальну обстановку на фронті, попри публічні заяви про нібито давно захоплені українські населені пункти,

– йдеться в повідомленні.

Через цей тиск генштаб Росії відправляє у штурми "великі хвилі" солдатів попри рекордні втрати армії останнім часом.

Як спростовують заяви Росії щодо фронту?