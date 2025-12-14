Про ситуацію розповів начальник управління комунікацій Угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов в етері телемарафону, передає 24 Канал.

Яка ситуація у Куп'янську?

Як розповів Трегубов, в самому Куп'янську перебувають окремі групи російських військових. Вони зайшли туди ще більше як місяць тому. Саме на тлі такої присутності Росія почала доповідати своєму командуванню про "взяття" міста.

Цей перелам починався з середини листопада, коли росіяни почали поступово втрачати свою логістику і все більше й більше ситуація ставала схожою на оточення,

– сказав Трегубов.

За даними Угрупування об'єднаних сил, наразі в місті налічується від 100 до 200 росіян, які переважно переховуються в підвалах та забудові.

На думку Віктора Трегубова, Росія опинилася у складній політичній ситуації після заяв Путіна про нібито захоплення міста. Раніше президент України Зеленський ці твердження спростував своїм візитом до Куп'янська.

"І тепер росіянам треба показати світові, що їм взагалі можна довіряти після такого блефу", – додали в Угрупуванні об'єднаних сил.

Що змінилось на Куп'янському напрямку?