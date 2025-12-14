О ситуации рассказал начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

Какова ситуация в Купянске?

Как рассказал Трегубов, в самом Купянске находятся отдельные группы российских военных. Они зашли туда еще больше месяца назад. Именно на фоне такого присутствия Россия начала докладывать своему командованию о "взятии" города.

Этот перелом начинался с середины ноября, когда россияне начали постепенно терять свою логистику и все больше и больше ситуация становилась похожей на окружение,

– сказал Трегубов.

По данным Группировки объединенных сил, сейчас в городе насчитывается от 100 до 200 россиян, которые преимущественно скрываются в подвалах и застройке.

По мнению Виктора Трегубова, Россия оказалась в сложной политической ситуации после заявлений Путина о якобы захвате города. Ранее президент Украины Зеленский эти утверждения опроверг своим визитом в Купянск.

"И теперь россиянам надо показать миру, что им вообще можно доверять после такого блефа", – добавили в Группировке объединенных сил.

Что изменилось на Купянском направлении?