Руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко отметил 24 Каналу, что операция в Купянске демонстрирует ложь Кремля. Однако оккупанты все равно продолжат рассказывать о своих якобы "победах".

"Это демонстрация лжи со стороны России. Но россияне и дальше будут следовать своей риторике, где у них по всем фронтам все "побеждают". Но даже если посчитать скорость их продвижения, то их успех в тысячу раз меньше, чем тот, который по военной науке может считаться действительно позитивом", – подчеркнул он.

Собирается ли Россия останавливаться?

Игорь Чаленко объяснил, что у врага не все так хорошо на фронте, как об этом постоянно рассказывают путинские пропагандисты. Поэтому из-за неудач, огромных потерь российские захватчики демонстрируют свою истерику.

Мы увидим видели, что произошло на юге нашего государства, с Одессой, с Николаевом, энергообеспечением. То есть россияне точно не собираются останавливаться. Мы сейчас на весь мир демонстрируем их агрессивность,

– отметил руководитель Центра анализа и стратегий.

Какова ситуация в Купянске?