Какова ситуация на фронте по состоянию на 13 декабря?

Российские войска продолжили наступательные операции на севере Сумской области , но подтвержденного прогресса не достигли. Свои атаки враг осуществлял вблизи Андреевки и Алексеевки, а также у Юнаковки.

На севере Харьковской области оккупанты также продолжали давить, но не имели успеха. Здесь российские войска наступали на северо-восток от города Харьков вблизи Волчанска, Синельниково, Прилипки, Волчанских Хуторов и Вильчи, а также в направлении Охримовки и Избицкого.

12 декабря российские войска продолжили наступательные операции на направлении Великого Бурлука, но не продвинулись вперед. Захватчики атаковали на юго-восток от Великого Бурлука вблизи Колодязного.

Украинские войска недавно продвинулись на Купянском направлении. ВСУ провели успешную контратаку для стабилизации ситуации на Купянском направлении, освободив Кондрашовку, Радьковку, районы на севере Купянска и прорвавшись к реке Оскол, перерезав российские наземные линии связи в район города. Геолокационные кадры, опубликованные 12 декабря, также показывают, что украинские войска действуют по всему Купянску.

Карты фронта на 13 декабря 2025 года / Фото ISW

Кстати, командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко рассказал в эфире 24 Канала, что операция по отбрасыванию врага из Купянска в целом длилась около полугода. Именно столько времени ушло на то, чтобы заблокировать врага, задавать ему инфильтроваться в город и зачищать его ячейки.

11 и 12 декабря российские войска наступали на северо-восток от Боровой в районе Новой Кругляковки и на юго-восток от Боровой в районе Кармазиновки, Дружелюбовки, Новоегоровки и Грековки и в направлении Новосергиевки.

Оккупанты продолжили наступательные операции на Славянско-Лиманском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли. Российские войска атаковали вблизи самого Лимана, а также вблизи Дерилово, Яровой, Новоселовки, Дробышево, Александровки, Святогорска, Ставок, Нового Мира, Колодезей, Среднего и Заречного.

Россияне продолжили наступление на Северском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли. Российские войска атаковали вблизи самого Северска, а также у Закитного, Платоновки, Дроновки, Серебрянки, Переездного и Свято-Покровского.

Российские войска недавно продвинулись в тактическом районе Константиновка – Дружковка. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 10 и 12 декабря, свидетельствуют, что российские войска незначительно продвинулись на юго-востоке Константиновки, в Александро-Шультино и на западной окраине Иванополья.

Оккупанты продолжили наступательные операции в тактическом районе Доброполье, но не продвинулись вперед. Российские войска атаковали к востоку от Доброполья вблизи Шахова и Нового Шахова, а также в направлении Нового Донбасса, Торецкого, Заповедного и Дорожного.

Российская армия продолжила наступательные операции на Покровском направлении, но не продвинулась вперед. Геолокационные кадры, опубликованные 12 декабря, показывают, что российские силы действуют в северном Покровске.

11 и 12 декабря российские войска атаковали вблизи Новопавловки, Новониколаевки и Филиала, но не продвинулись вперед.

Украинские войска недавно незначительно продвинулись на Александровском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 11 декабря, свидетельствуют о незначительном продвижении украинских войск на восточной окраине Орестополя.

Российские войска недавно продвинулись в направлении Гуляйполя. Геолокационные видеозаписи, опубликованы 11 и 12 декабря, свидетельствуют, что оккупанты недавно продвинулись на юго-восток от Гуляйполя и на северо-запад от Варваровки.

12 декабря российские войска продолжили наступательные операции на западе Запорожской области, но не продвинулись вперед. Россияне атаковали на юго-восток от Орехова вблизи Малой Токмачки и на запад от Орехова вблизи Новоандреевки, Степного, Степногорска и Приморского.

Также продвижений врага не было на Херсонском направлении.

Что известно о контрнаступлении Сил обороны в Купянске?