Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт від американського Інституту вивчення війни від 13 грудня.

Яка ситуація на фронті станом на 13 грудня?

Російські війська продовжили наступальні операції на півночі Сумської області , але підтвердженого прогресу не досягли. Свої атаки ворог здійснював поблизу Андріївки та Олексіївки, а також біля Юнаківки.

На півночі Харківської області окупанти також продовжували тиснути, але не мали успіху. Тут російські війська наступали на північний схід від міста Харків поблизу Вовчанська, Синельникового, Прилипки, Вовчанських Хуторів і Вільчі, а також у напрямку Охрімівки та Ізбицького.

12 грудня російські війська продовжили наступальні операції на напрямку Великого Бурлука, але не просунулися вперед. Загарбники атакували на південний схід від Великого Бурлука поблизу Колодязного.

Українські війська нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку. ЗСУ провели успішну контратаку для стабілізації ситуації на Куп'янському напрямку, звільнивши Кіндрашівку, Радьківку, райони на півночі Куп'янська та прорвавшись до річки Оскіл, перерізавши російські наземні лінії зв'язку до району міста. Геолокаційні кадри, опубліковані 12 грудня, також показують, що українські війська діють по всьому Куп'янську.

До речі, командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко розповів в етері 24 Каналу, що операція щодо відкидання ворога із Куп'янська загалом тривала близько пів року. Саме стільки часу пішло на те, аби заблокувати ворога, задавати йому інфільтруватися в місто та зачищати його осередки.

11 і 12 грудня російські війська наступали на північний схід від Борової в районі Нової Кругляківки та на південний схід від Борової в районі Кармазинівки, Дружелюбівки, Новоєгорівки та Греківки та в напрямку Новосергіївки.

Окупанти продовжили наступальні операції на Слов'янсько-Лиманському напрямку, але підтвердженого прогресу не досягли. Російські війська атакували поблизу самого Лимана, а також поблизу Дерилового, Ярової, Новоселівки, Дробишевого, Олександрівки, Святогірська, Ставок, Нового Миру, Колодязів, Середнього та Зарічного.

Росіяни продовжили наступати на Сіверському напрямку, але підтвердженого прогресу не досягли. Російські війська атакували поблизу самого Сіверська, а також біля Закітного, Платонівки, Дронівки, Серебрянки, Переїзного та Свято-Покровського.

Російські війська нещодавно просунулися в тактичному районі Костянтинівка – Дружківка. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 10 та 12 грудня, свідчать, що російські війська незначно просунулися на південному сході Костянтинівки, в Олександро-Шультиному та на західній околиці Іванопілля.

Окупанти продовжили наступальні операції в тактичному районі Добропілля, але не просунулися вперед. Російські війська атакували на схід від Добропілля поблизу Шахова та Нового Шахова, а також у напрямку Нового Донбасу, Торецького, Заповідного та Дорожнього.

Російська армія продовжила наступальні операції на Покровському напрямку, але не просунулася вперед. Геолокаційні кадри, опубліковані 12 грудня, показують, що російські сили діють у північному Покровську.

11 та 12 грудня російські війська атакували поблизу Новопавлівки, Новомиколаївки та Філії, але не просунулися вперед.

Українські війська нещодавно незначно просунулися на Олександрівському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 11 грудня, свідчать про незначне просування українських військ на східній околиці Орестополя.

Російські війська нещодавно просунулися в напрямку Гуляйполя. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 11 та 12 грудня, свідчать, що окупанти нещодавно просунулися на південний схід від Гуляйполя та на північний захід від Варварівки.

12 грудня російські війська продовжили наступальні операції на заході Запорізької області, але не просунулися вперед. Росіяни атакували на південний схід від Оріхова поблизу Малої Токмачки та на захід від Оріхова поблизу Новоандріївки, Степового, Степногірська та Приморського.

Також просувань ворога не було на Херсонському напрямку.

Що відомо про контрнаступ Сил оборони у Куп'янську?