Про це 24 Каналу розповів командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко, зауваживши, що український народ має бути гордим за цю операцію. Фактично вдалося придушити можливості ворога з окупації правобережного Куп'янська.

До теми Тривають інтенсивні бої: під час візиту Зеленського до Куп'янська пролунала серія вибухів

Яка ситуація в Куп'янську?

Як наголосив військовий, уся операція тривала фактично пів року. Саме стільки часу пішло на те, аби заблокувати ворога; задавати можливості інфільтруватися в місто та зачищати його осередки в місті.

Крім того, президент Володимир Зеленський продовжує працювати над тим, аби відкрити очі Заходу на брехню Путіна. Насправді він записував відео в небезпечному місці.

Скажу вам відверто, що я затягуюсь в Куп'янськ по іншій дорозі. І певний час йду пішки. Тому що активність ворожої артилерії та дронів достатньо висока. Президент проявив мужність і показав цивілізованому світу, який нас підтримує, а також президенту США здобутки українського війська. Він спростував брехню, в яку Путін вкидає мільйони доларів,

– наголосив Федоренко.

Різні підрозділи Сил оборони України спрацювали як єдиний механізм. Тут проробили колосальну роботу.

Ситуація в Куп'янську: коротко