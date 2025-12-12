Об этом 24 Каналу рассказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко, отметив, что украинский народ должен быть гордым за эту операцию. Фактически удалось подавить возможности врага по оккупации правобережного Купянска.

К теме Продолжаются интенсивные бои: во время визита Зеленского в Купянск прозвучала серия взрывов

Какова ситуация в Купянске?

Как отметил военный, вся операция длилась фактически полгода. Именно столько времени ушло на то, чтобы заблокировать врага; задавать возможности инфильтроваться в город и зачищать его ячейки в городе.

Кроме того, президент Владимир Зеленский продолжает работать над тем, чтобы открыть глаза Западу на ложь Путина. На самом деле он записывал видео в опасном месте.

Скажу вам откровенно, что я затягиваюсь в Купянск по другой дороге. И некоторое время иду пешком. Потому что активность вражеской артиллерии и дронов достаточно высока. Президент проявил мужество и показал цивилизованному миру, который нас поддерживает, а также президенту США достижения украинского войска. Он опроверг ложь, в которую Путин вбрасывает миллионы долларов,

– подчеркнул Федоренко.

Различные подразделения Сил обороны Украины сработали как единый механизм. Тут проделали колоссальную работу.

Ситуация в Купянске: кратко